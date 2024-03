Le métier d’ATSEM mis en valeur Qui sont les ATSEM, quel est leur rôle au sein du système éducatif ?



La journée des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) qui a eu lieu le vendredi 22 mars avait pour objectif de mettre en valeur ce métier peu connu auprès du grand public, tout en informant sur leur travail, qui est essentiel dans le secteur de la petite enfance.



A cette occasion, Rose-Marie Ottavy, adjointe aux affaires scolaires et au temps de l’enfant, et la direction Éducation et Vie Scolaire se sont rendus à l’école maternelle bilingue Andria Fazi afin de rendre hommage aux ATSEM et mettre en lumière leurs différentes missions.





La Ville d’Ajaccio compte 120 ATSEM qui assurent des fonctions éducative, pédagogique et d'entretien auprès des 1322 enfants scolarisés sur les 15 écoles maternelles de la Ville d’Ajaccio.



Elles ont pour rôle d’aider les enseignants au quotidien dans l’accompagnement des jeunes enfants, notamment dans la préparation des activités réalisées en classe et l’accompagnement pendant les différents moments de la journée : accueil des enfants et des parents en début et fin de journée, encadrement des enfants lors du temps de la pause méridienne, des siestes ainsi que l’animation d’activités et d’ateliers pendant les temps d’accueils périscolaires.



Ces agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles se sont vu confier d’autres missions relevant de plus en plus du domaine éducatif.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer