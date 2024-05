Scontru ulimpicu in Vignetta pà a Festa di a lingua corsa in Aiacciu 7 classe di u primariu anu participatu à un scontru spurtivi iniziatu pà u passaghju di a fiara ulimpica in Aiacciu.





U sirviziu LCC di a Cità d'Aiacciu hà prupostu à i sirvizii di l'Iducazione Naziunale d'urganizà un scontru spurtivu è linguisticu. Da u mese di ghjinnaghju sin'à u mese di maghju, Jean pierre Massoni di u sirviziu LCC hà furmatu in lingua corsa 175 sculari à a pratica di cinque prove spurtive.





E cinque prove eranu : a corsa di rapidità, a corsa di risistenza, u triplu saltu, u tiru à l'arcu è u tiru di ghjavilottu.













Vuliamu ringrazià tutti quelli ch'anu participatu à a riescita di u prughjettu :

- Tutti i zitelli è i maestri di e scole : di Petralba, Simone Veil, Victor Hugo, E canne, U luretu, Charles Bonafedi è di Mezavia.

- L'iducazione Naziunale è u cunsiglieru pidagogicu LCC M. Luciani

- U sirviziu municipale di u sportu, tutta a squatra amministrativa di Marc Leca è i 5 animatori spurtivi ch'eranu prisente u ghjornu di a cumpitizione (Angelique, Aymeric, Grégory, Jean pascal è Nicolas)

- U parsunale di u stadiu di Vignetta

- Sofiane di u sirviziu di a cumunicazione pà i so ritratti

- L'animatori di u sirviziu LCC (Olivier Lacroux è Jean pierre Massoni)







