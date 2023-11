Fistemu a lingua è a cultura corsa in Aiacciu Dans la continuité de la première partie di a Festa di a lingua corsa in Aiacciu organisée au printemps 2023, la Ville d’Ajaccio propose un second volet dédié spécialement à la jeunesse. La promotion de la langue et de la culture corses est une priorité majeure pour la municipalité et ces nouveaux événements visent à faire rayonner l'identité culturelle de l’île.



La Ville d’Ajaccio a placé au cœur de ses priorités la mise en œuvre d'une politique visant à promouvoir la langue et la culture corses. Depuis de nombreuses années, elle soutient diverses initiatives pour faire connaître la richesse de notre patrimoine matériel et immatériel. Ces efforts sont ancrés dans une démarche de préservation de la langue, un élément central de notre identité culturelle.



Prugrama di a Festa di a lingua corsa in Aiacciu



Sughjornu immirsivu in Savaghju : entre le 25 octobre et le 27 octobre 2023, un séjour de 3 jours et 2 nuits était proposé à 17 enfants, entre 7 et 10 ans, encadrés par 3 animateurs linguistiques. Cette expérience unique a permis aux enfants de s'immerger totalement dans un environnement bilingue, favorisant ainsi l'apprentissage de la langue corse et une meilleure compréhension de la culture locale. Au programme : découverte des plantes comestibles, atelier cuisine, coup de projecteur sur la châtaigne, ainsi qu’une immersion dans la forêt de Vizzavona.



Animazioni musicali pà a Festa di a Nazioni annant’à a Piazza à u Diamanti : Pour clore en beauté cette seconde partie di a Festa di a lingua corsa in Aiacciu, une animation musicale aura lieu sur la Place du Diamant le 8 décembre 2023. Une soirée au cours de laquelle la musique corse résonnera au cœur de la ville, célébrant ainsi le patrimoine culturel et musical insulaire.

Le groupe L’Archetti Bastiacci entamera les festivités à 19h avec son répertoire de musiques traditionnelles jouées au violon, avant de laisser la place au groupe l’Avvinta, de 20h30 à 22h.



Animazioni di Francette Orsoni : L'écrivaine et conteuse Francette Orsoni interviendra dans les cinq médiathèques municipales en 2024, partageant ainsi sa passion pour la langue et la culture corses avec le public.



Tissendu ligami trà i ghjinirazioni, a Festa di a Lingua Corsa in Aiacciu hè un’occasioni unica di prumova è salvà a ricchezza di a lingua è di a cultura corsa.

La Ville d’Ajaccio invite chaleureusement la population à se joindre à cette célébration et à participer à la transmission de cette culture précieuse aux générations futures.



Viniti incù no à fistà insemi a ricchezza di a lingua è di a cultura corsa !







