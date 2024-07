Clap de fin pour les activités périscolaires 2023/2024 Hè a fini di tutti l'attività perisculari pà l'annata 2023/2024

Les différentes activités proposées par les équipes périscolaires pendant la pause méridienne et l’accueil du soir ont permis aux enfants de se dépenser, de s’amuser, de créer de jolies fresques et de laisser place à leur imaginaire lors d’activités manuelles qui ont donné de belles réalisations.



Avec le soutien financier de la Caisse des Ecoles et le dispositif « cité éducative » différentes activités avec des prestataires extérieurs ont été mis en place sur les différents sites périscolaire de la ville telles que la boxe éducative, le handball, l’athlétisme, la ludothèque, le judo, l’AOP du miel, le yoga, la danse africaine, la MAIF prévention, le speed Ball, l’atelier émotion, le théâtre, animation BD, kung-fu, le hockey et le volley avec le GFCA …



Sur ces belles images, nous nous retrouvons à la prochaine rentrée scolaire !



Bravo à tous !











