Activités de Noël durant les temps d'accueils périscolaires

Pour se mettre tout doucement dans l'ambiance des fêtes de fin d'année, rien de tel que des activités sur le thème de Noël.

Cette période est l'occasion pour les enfants d'expérimenter de nombreuses activités manuelles.



En effet, les enfants ont réalisé de nombreuses décorations, fresques et créations artistiques.

Les petits ajacciens ont été très contents de participer à la création de cette ambiance de fête grâce aux décorations de Noël sortis de l’imaginaire des équipes périscolaires.



Plongez dans l’esprit magique de la saison avec ces magnifiques créations réalisées par les enfants en attendant sagement le passage du Père Noël...



Bravo et merci encore à vous, petits et grands.