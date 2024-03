Jeux Olympiques 2024 en vue ! Les scolaires des écoles élémentaires des Salines ont participé à la première manifestation organisée par la Ville d’Ajaccio, dans le cadre des prochains JO de Paris.



Le Vendredi 15 mars dernier, 120 élèves des trois écoles élémentaires des Salines, ont participé à une journée au Complexe Sportif de Vignetta: les « mini-olympiades ». Cette première manifestation organisée dans le cadre des JO de Paris 2024, a été portée par la DGA Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers, et plus particulièrement son Coordinateur Sport Politique de la Ville Karim Amraoui, ainsi que l’équipe du Centre Social des Salines, dans le but de favoriser et promouvoir les valeurs olympiques et para olympiques : « amitié, respect, excellence, détermination, égalité, inspiration et courage ».



C’est ainsi que les enfants des écoles Simone Veil, Salines VI et Jérôme Santarelli, âgés de 8 à 10 ans, se sont défiés par équipe sur 9 ateliers : Handball, Athlétisme, Basket, Rugby, Danse « Flash mobs », Gymnastique, sans oublier le Torball (sport collectif d'opposition destinés aux personnes déficientes visuelles et ouverts aux valides) ou encore le quiz spécial JO.



Cet évènement a rencontré un franc et réel succès, non seulement auprès des jeunes participants, mais également auprès des parents, professeurs, encadrants*, élus, et partenaires associés à l’organisation de ces mini-olympiades : Services de l’Etat, Education Nationale, et CAPA. Il est vrai que tous ne pouvaient que se réjouir de l’implication et du bonheur de ces sportifs en herbe qui, à l’instar de ce qui se fait pour les plus grands athlètes, ont eu droit à une cérémonie de remise de médailles avec une diffusion inédite des hymnes de chaque pays qu’ils représentaient (France, Pays-Bas, Italie, Suède, Jamaïque, Afrique du Sud, USA, Canada, Japon, Ukraine…).



Au dire de tous, un rendez-vous à renouveler sans modération.







*Reconnaissance et remerciements appuyés au HAC, au GFCA Athlétisme, à l’ACA Basket, au Club Rugby Bienveillant d’Ajaccio (RBA), à l’Ecole de Danse Olivia, au Service des Sports de la Ville et l’Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP), au Centre Social des Salines, pour leur disponibilité et la qualité de leur encadrement.



Ce projet a bénéficié du soutient du ministère chargé de la ville dans le cadre de l’appel à projet 2023 du Contrat de Ville du Pays Ajaccien.



