Parcorsu d'urientazioni à a Parata pà cilibrà i ghjochi ulimpichi in lingua corsa.





Sò 90 zitelli di i centri d’asgi, di i centri suciali è di a Scola Municipali di i Sporti chì anu participatu à a ghjurnata didicata à u sportu annant’à u situ assignalatu di a Parata.

Dopu à una matinata à pruvassila annant’à parechji sporti, u dopu meziornu hè statu cunsacratu à un parcorsu d’urientazioni in lingua corsa è 5 chilometri à fà !

U scopu di stu parcorsu era di ritruvà 16 punti piatti incù l’aiutu d’una bussula. U parcorsu si faci in squatra incù un animatori. Pà ogni puntu un picculu testu in corsu annant’à unipochi di passati di i ghjochi ulimpichi è qualchì risposta à truvà incù l’aiutu di quellu testu.

A squatra chì vinci hè stata quella chì hà trovu tutti i punti è rispostu ghjustu à u più quistioni.

I zitelli sò ghjunti fiacchi ma felici d’avè riisciutu stu parcorsu spurtivu è d’avè amparatu un qualcusellu annant’à a storia di i ghjochi ulimpichi chì sarani in Francia st’istatina.

A ghjurnata hè stata urganizata da u Sirviziu di i sporti incù u sustegnu di u Sirviziu Lingua è Cultura Corsa di a Cità d'Aiacciu.







