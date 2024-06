Festa di i piscadori cù l'archetti bastiacci

Hè senza mancu riflette chì Raphael Pierre è tutti i giovani di l'associu "L'archetti bastiacci" anu rispostu di sì à l'invitu fattu da u sirviziu LCC di a Cità d'Aiacciu. Ch'ella fussi in mare annant'à u battellu o dopu, annant'à u campu di fiera, i viulini di l'associu cismunticu anu sunatu forte è fattu ballà a ghjente chì sciaccamanava !

I ringraziemu pà l'ambiu fistivu di a so musica tradiziunale ch'elli anu purtatu à a manifestazione di i piscadori in festa !