Sant'Andria in i ciucciaghji municipali Sant'Andria hè statu fistatu in i ciucciaghji di a Cità d'Aiacciu cù a prisenza di l'eletti incaricati di a zitillina è di a lingua corsa.





U 30 di nuvembri hè a festa di Sant'Andria. L'eletti, i parenti di i zitelli è tuttu u parsunali di i ciucciaghji è di u sirviziu LCC ani urganizatu sta stonda di spartera pà i zitelli chì fraquentani i ciucciaghji municipali. Cusì ani pussutu cantà canzoni, manghjà frutti di staghjoni è senta a pricantula di Sant'Andria :

À Sant’Andria

Chì vena da longa via

Hà i pedi cunghjilati

È hà bisognu di ricaldassi

D’un bon bichjeru di vinu





