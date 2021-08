Procédure d’indemnisation de commerces dans le cadre de travaux Retrouvez le guide pratique concernant la procédure d’indemnisation de commerces dans le cadre de travaux en téléchargement dans cet article.



Procédure d'indemnisation des commerces dans le cadre de travaux.pdf (1.09 Mo)

Renseignements :

Direction du Commerce, de l’Artisanat et du domaine public de la Ville d’Ajaccio

Manager de commerce : Marina GIOCANTI commerce@ville-ajaccio.fr

m.giocanti@ville-ajaccio.fr Tel : 04 95 51 78 65

Pièces à préparer pour la constitution d’un dossier de demande d’indemnisation:

Extrait de K-bis ou d’immatriculation au répertoire des métiers datant de moins de 3 mois ;

Bilans comptables, compte de résultat et annexes des 5 derniers exercices.

Les entreprises récemment créées précisent la date de leur création et produisent les documents correspondant à leurs années d’existence.

Pièces facultatives :

Photos significatives sur l’impact direct des travaux sur le commerce.

