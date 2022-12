On va en ville ! « Andemu in cità » par avè a voglia di fassi in giru in cità

La rubrique qui vous donne envie de sortir en ville, en est à sa deuxième saison ! Retrouvez chaque semaine, ici et sur nos réseaux sociaux, de nouvelle adresses et d'autres plus anciennes histoire de redécouvrir toute l'offre du centre-ville.





À cette occasion nous donnons la parole (libre) aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières et de la nôtre aussi. Chaque semaine "On va en ville" découvrir un nouveau commerçant.



Face au succès de cette rubrique réalisée avec la collaboration du service du commerce et de l'artisanat, nous avons ouvert ce second chapitre, bonne promenade !

Majobajo - Quel est le concept du commerce ?



C’est une boutique concept-store pour hommes et femmes.

Coté femmes, les prix sont accessibles et la qualité est au rendez-vous !

Coté accessoires, on a développé une gamme d’idées cadeaux (lunettes, maroquinerie…)

Coté hommes, Pull-in revient en force après 15 ans d’absence sur le territoire ajaccien avec une gamme de prêt à porter masculin. Les incontournables caleçons et chaussettes sont toujours là. Nous avons également la marque de sportwear chic Josen Island qui est assez connu sur le continent. La marque Crime London pour les baskets. Sabrina Paris pour la maroquinerie ainsi que plusieurs autres marques à venir découvrir au sein de notre commerce telles que iyu design, feeka bijoux, bohm by mlle, la petite étoile… Vous pouvez nous retrouver sur instagram @majobajo.ajaccio et sur facebook @MajobajoAjaccio. Nous vous attendons avec impatience et nous serons ravis de vous conseiller pour vos achats de noël.



- Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ?



Le centre-ville était pour nous une évidence. Cette rue était idéale. Elle s’est totalement redynamisée en peu de temps et c’est un vrai bonheur.



- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?



Je le vois positif, la réouverture du cinéma Laetitia est une très bonne chose. Des franchises s’installent en centre-ville plutôt qu’en périphérie, cela fait état d’un regain du centre-ville. De plus, la réappropriation de la Citadelle aux ajacciens donne un nouveau souffle au cœur de ville. La piétonisation de la vielle-ville est un très beau projet à réaliser.

