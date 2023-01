Dérogation - Ouverture dominicale des commerces I cumerci sarani auturizati à apra 12 dumenichi in l'annata pà sustena a so attività. Eccu l'arristatu municipali

Afin de soutenir l'activité économique des entreprises commerciales locales, leur ouverture est autorisée 12 dimanches dans l'année, nombre maximum fixé par la loi.



Les commerces de détails et les grandes surfaces sont autorisés à maintenir leur établissement ouvert les dimanches de l'année 2023 suivants :



Dimanches 16, 23 et 30 juillet

Dimanches 06, 13, 20 et 27 août

Dimanche 26 novembre

Dimanches 03, 10, 17 et 24 décembre



Plus de détails dans l'arrêté municipal ci-joint. 99_AR-22-8848 Dérogation repos dominical des salaries 2023 (1).pdf (759.16 Ko)



