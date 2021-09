L'observatoire du commerce et de la consommation Pà sviluppà l'attrattività di u centru di a cità, a municipalità hà criatu un ussirvatoriu di u cumerciu è di a cunsumazioni

Pour adapter et développer sa stratégie de redynamisation du centre-ville, la municipalité a créé un observatoire du commerce et de l'artisanat. Les premiers résultats d'études de terrains permettent de dégager la cartographie du centre ajaccien en matière d'activité commercial, un outil précieux pour les porteurs de projets aussi







PLAN

« La redynamisation commerciale du centre-ville est un des axes stratégiques du projet urbain de la ville d'Ajaccio, notamment en réponse au déséquilibre subit par l'urbanisation commerciale en périphérie urbaine, explique Stéphane Sbraggia 1er adjoint délégué au dynamisme commercial et artisanal. En créant l'observatoire du commerce, en élaborant un plan de marchandising, en réalisant en centre-ville un équipement structurant comme la halle, et en procédant à un diagnostic quantitatif et qualitatif de l'offre commerciale de son centre-ville, la ville d'Ajaccio se dote des moyens juridiques et opérationnels d'exercer une veille et une régulation active sur le tissu commercial de son territoire. »



RESSOURCES

L’objectif affiché est de pouvoir disposer de ressources permettant d’accompagner au mieux commerçants et artisans. Il vise en effet à observer et analyser en continu les évolutions de l’offre commerciale du centre-ville ajaccien et ainsi d’ajuster les actions de la Ville. L’observatoire se propose ainsi de « récolter des données essentielles sur l’offre commerciale du cœur de ville, de mieux appréhender le marché immobilier commercial et d’apprécier pleinement les attentes des consommateurs », souligne-t-on à la direction du commerce et de l’artisanat. Les commerçants et artisans commerçants seront ainsi régulièrement sollicités par le biais de questionnaires et d’enquêtes de terrain.



SAUVEGARDE

Parmi les moyens juridiques, la Ville vient de définir en conseil municipal lundi 27 septembre, le nouveau périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat afin de pouvoir exercer son droit de préemption sur des locaux commerciaux. « Ce périmètre est le cadre juridique d'une possibilité d'intervention foncière de la collectivité, pour éviter la vacance commerciale, maintenir la commercialité et promouvoir la diversité et l'innovation en centre-ville », explique le premier adjoint.



1 410

Concrètement, avant de vendre un fonds de commerce situé dans le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, le cédant à l’obligation d’en faire la déclaration à la commune. Si la commune décide de motiver son droit préemption, elle dispose divers leviers juridiques pour réaliser une rétrocession du fonds au profit d’un commerçant ou de proposer une location gérance. Ce nouveau périmètre s’accorde avec la stratégie de redynamisation commerciale portée par la commune qui concerne à la fois le centre-ville et les quartiers de proximité. Il englobe 1 410 locaux commerciaux et identifie 184 locaux commerciaux vacants.





Ce que disent les Ajacciens et les commerçants Observatoire du commerce et consommation (2.16 Mo)



Le périmètre de sauvegarde commerciale de proximité Centre-ville



- Cours Napoléon ;

- Cours Général Leclerc ;

- Vieille ville ;

- secteur dit du "Triangle d’Or" ;

- Rue Cardinal Fesch ;

- Pourtour de la Place De Gaulle ;

- Boulevard Roi Jérôme ;

- Pourtour de la Place Abbatucci ;

- Sampiero



Les quartiers de proximité : Parc Berthault / Albert 1er ;

Loretto / Saint-Jean / Sainte-Lucie ;

Cannes / Salines - Cours Napoléon ;- Cours Général Leclerc ;- Vieille ville ;- secteur dit du "Triangle d’Or" ;- Rue Cardinal Fesch ;- Pourtour de la Place De Gaulle ;- Boulevard Roi Jérôme ;- Pourtour de la Place Abbatucci ;- Sampiero

