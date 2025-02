La Ville d’Ajaccio et la Société Corse d’Etudes Freudiennes proposent une conférence à propos de l’ouvrage :

« L’art et la psychanalyse de Freud à Lacan »

Par Anita IZCOVICH

Samedi 29 mars à 18h30 à l’Espace Diamant

Entrée Libre



Ce livre démontre pourquoi la psychanalyse a pris appui sur la peinture, la sculpture et l’architecture, pour élucider la théorie analytique en rapport avec sa pratique. Il s’agira de reprendre de façon exhaustive, l’ensemble des auteurs auxquels Freud et Lacan font référence concernant l’art. Par exemple, les œuvres de Bosch, Goya, Léonard de Vinci, Caravage, Palladio, Holbein, Vélasquez, Munch, Dali, Magritte, permettront de saisir ce que l’art enseigne à la psychanalyse, notamment en ce qui concerne la distinction entre l’acte pictural et l’acte analytique.

Anita IZCOVICH, exerce la psychanalyse à Paris. Elle est membre de l'Ecole de Psychanalyse du Champ lacanien. Psychologue clinicienne, elle a fait des études d'ethnologie et d'histoire de l'art, et soutenu une thèse de psychanalyse.