Qu'est-ce qu'un Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS)? Chì hè u scopu di u sirviziu di pulizia è di saluta ?

Le SCHS est chargé, sous l'autorité du Maire, et par délégation de compétences d'Etat, de veiller au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène. Il fait appliquer les dispositions relatives à la protection générale de la santé publique sur le territoire (Règlement Sanitaire Départemental et Code de la Santé Publique)



Le Service Communal d'Hygiène et de Santé rassemble ainsi une diversité de missions dont certaines rendues obligatoires par la loi, et d'autres d'initiative municipale.

Ces missions de santé publique s'adressent à tous les Ajacciens.



Comment saisir le Service Communal d'Hygiène et de Santé ?

La demande, pour être recevable, doit être écrite et nominative. Elle doit décrire succinctement le problème rencontré.

Vous pouvez nous envoyer un courrier. Merci d'y indiquer vos coordonnées téléphoniques afin de convenir d'un rendez-vous.

Santé et Habitat Habitat indigne, intoxication au plomb, intoxication au monoxyde de carbone, ...

Santé et Environnement Nuisances sonores et olfactives, qualité des eaux de baignade, hygiène alimentaire, animaux morts, prolifération d'insectes ou de nuisibles sur le domaine public...

Santé Publique Prévention santé, gestion des événements sanitaires (plan canicule, pandémies...)

