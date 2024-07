En route pour la "Bourse au Permis" Uperazioni da aiutà i ghjovani trà 17 è 25 anni, è chì t'ani un prughjettu, à passà u so parmissu di cunducia







Tu as entre 17 et 25 ans, tu as un projet professionnel ou de formation nécessitant l’obtention du permis B ou A1, tu peux postuler en renseignant le dossier de candidature joint.



Veille à remplir les conditions adossées à cette demande, et porte une attention particulière à la rédaction de ta lettre de motivation.



Une fois que ton dossier aura été accepté, il te faudra justifier de 30h00 au service d’une association humanitaire, caritative ou de quartier, ainsi que de 16h00, soit 4 demi-journées dans un Centre Social pour l’aide à l’organisation d’animations de proximité.



Attention, les frais de dossier et les cours théoriques restent à ta charge.



Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au Mardi 30 juillet 2024, et sont à adresser par courrier et/ou mail :



Direction Jeunesse et Vie des Quartiers

3, Rue Michel Bozzi – 20000 Ajaccio

Mail : ma.sabaini@ville-ajaccio.fr



Tout dossier incomplet ou hors délai ne sera pas instruit .





La Ville d'Ajaccio, via sa Direction Jeunesse et Vie des Quartiers, renouvelle cette année encore l'opération « Bourse au Permis » pour les jeunes du territoire ajaccien, avec le soutien du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la CAPA (CISPD), et dans le cadre du dispositif « Quartiers d'Eté ». Les résultats te seront communiqués deuxième quinzaine de septembre. fiche inscription 2024.pdf (190.24 Ko)



