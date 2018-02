Campagnes de dératisation Tutti l'anni u sirviziu cumunali di pumizia è di saluta faci una campagna da tumbà topi è altri

Chaque année, l'équipe 3D (Dératisation-Désinfection- Désinsectisation) du Service Communal d'Hygiène et de Santé, organise en mai et juin une campagne de dératisation de l'intégralité du domaine public communal.



L'équipe 3D du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) met en oeuvre des campagnes de dératisation de la voie publique au mois de mai et juin, en fonction des conditions météorologiques.

Les rues de la Ville ont été réparties en 6 secteurs, et il vous est possible de contacter le SCHS au 04.95.51.78.50 si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les dates de passage dans votre quartier.



A noter que les produits utilisés sont des raticides à usage professionnel dont l'utilisation est exclusivement réservée aux employés municipaux autorisés et titulaires du "certibiocide".



Ces campagnes de dératisation sont complétées par des actions plus ponctuelles et par l'installation de boîtes d'appâtage dans de nombreux quartiers.



Il est utile de rappeler que la lutte contre les rongeurs est régie par le Règlement Sanitaire Départemental, et notamment son article 119 :

« Les propriétaires d’immeubles ou établissements privés, les directeurs d’établissements publics doivent prendre toutes mesures pour éviter l’introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d’entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place. Ils doivent conjointement avec les locataires ou occupants vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux domestiques, etc...ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les attirer.

Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par l’autorité sanitaire en vue d’en assurer la destruction et l’éloignement. La même obligation s’impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction. »

