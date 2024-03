Journée de la femme et de la self-défense samedi 30 mars Ghjurnata di a donna è di a difesa da par sè sabbatu u 30 di marzu

Dans le cadre de l'opération « Bouge 30 min par jour » le service des sports de la Ville d'Ajaccio en partenariat avec la Médiathèque des Cannes organise samedi 30 mars à la médiathèque des Cannes, la Journée de la Femme et de la self défense avec le concours de l'association Empowerment Féminin.











Programme 10h30: Initiation à la self-défense



12h00 : Lunch dinatoire



13h00: Colloque avec des sportives de haut niveau et/ou des enseignantes dans les sports de combat



Exposition Numérique « ELLE, résistante, militante, battante » avec le label « Olympiades culturelles »

La médiathèque mettra en avant une sélection de femmes inspirantes dans le sport, telles que Alice Millat, Simonne Mathieu, Riponae, JJBKING, et bien d’autres, à travers une exposition liée aux fonds de la bibliothèque.





Renseignements :

Médiathèque des Cannes : c.casili@ville-ajaccio.fr - 04 95 20 20 30

Direction des Sports d'Ajaccio : jm.feracci@ville-ajaccio.fr - 04 95 50 41 55

