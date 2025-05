Théâtre dans la cour du Palais Fesch, "A l'Escita" 23 et 24 juin / 21h30

"Depuis ma découverte de l’œuvre de Luigi Pirandello, mon premier amour théâtral, j’ai souvent voulu mettre en scène cette pièce aux accents beckettiens, cachée dans une pléiade entre deux œuvres monumentales du maître sicilien.

Les morts sont physiquement présents en Corse, comme partout en méditerranée. Ils habitent les villages, avec ces chapelles au milieu des vivants, sur les terrains familiaux, accolées aux maisons. Ils seraient l’origine du nationalisme, du sentiment d’appartenance à une terre.

J’ai demandé à Jean-Toussaint Plasenzotti de traduire All’Uscita en langue corse, la langue de mes morts, une langue que je ne parle pas. Elle revêt dans mon imaginaire une dimension « historiquement » populaire. Elle m’apparaît comme une langue de la ruralité, une langue ouvrière, un parler de la rue, une poésie de la réalité comme dirait Pasolini.

Nous jouerons dans les villages, en extérieur, en choisissant des lieux forts pour dire cette histoire. Pirandello fait dialoguer le monde des vivants et le monde des morts. Il construit une pensée philosophique mélancolique et il convoque les artifices de la comédie, avec son rythme, des coups de théâtre, le pathétique drame bourgeois, ces personnages empêtrés par eux-mêmes. Un mélange indissociable et continu de comédie et de tragédie qu’on appellerait la vie. Et ce sera dans la vie des autres que nous dirons cette parole."

François Orsoni

Mise en scène François Orsoni

Texte Luigi Pirandello

Traduction Ghjuvansantu Plasenzotti

Avec Davia Benedetti, François Orsoni et Pascal Tagnati

Scénographie Elie Cristiani

Costumes Pascal Saint André

Régie générale et lumière François Burelli

Création sonore et régie son Valentin Chancelle

Administration, production Jean-Michel Hossenlopp

Production, diffusion Karine Bellanger, Bora Bora Productions

Production Théâtre de NéNéKa

Avec le soutien de la municipalité de Carghjese

Compagnie soutenue par la collectivité de Corse et la ville d’Aiacciu

Spectacle en langue corse surtitré en français

