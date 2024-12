Report du spectacle de Thomas Marty

Report du spectacle "Allez la Bise"

De Thomas Marty



Nous informons le public et les fans de l’humoriste Thomas Marty que, pour des raisons personnelles, l’artiste est contraint de reporter son spectacle "Allez la Bise", initialement prévu le 18 décembre à 20h30 au Théâtre L’Empire.



Conscients de la déception que cette décision peut susciter, nous tenons à présenter nos excuses pour tout désagrément occasionné.

Pour les abonnés et les personnes ayant acquis des billets pour ce spectacle, deux options sont proposées : un avoir, ou un remboursement intégral, selon votre souhait.

Nous vous invitons à contacter la billetterie de l'Espace Diamant, disponible du mardi au vendredi de 13h à 18h30 et le samedi de 13h30 à 17h30, ou au numéro 04 95 50 40 80, afin de faciliter le processus.



Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien. Une nouvelle date pour le spectacle "Allez la Bise" sera dévoilée très prochainement.