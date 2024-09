Les Rencontres rassemblent chaque année, en Corse, au mois de novembre plus de 200 artistes, musiciens et personnalités musicales du monde méditerranéen.



Comme tous les ans, la Ville d’Ajaccio s’associe tout naturellement à ces rencontres et cette saison, c’est l’Egypte qui sera à l’honneur.

Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, les Rencontres musicales de méditerranée font entendre et écouter au plus grand nombre, au plus près du public, une musique venue d’ici et d’ailleurs.





Production

Association de Jeunesses Musicales de Méditerannée



avec le soutien de la Collectivité de Corse