Hystérésia, une instalation à la Citadelle d'Ajaccio

Restez connectez ! Autour de cet évènement, des actions de médiations seront proposées tout au long de l'été.

Le ciel appartient à tout le monde, il ne connaît ni langue, ni frontière et se dit de mille façons à travers la planète. Mais la Corse a un rapport particulier au firmament. N’entend-on pas souvent dire que la Corse aurait l’un des plus beaux ciels d’Europe ? L’un des plus purs, grands et dégagé de la pollution lumineuse et citadine ? Chacun restera libre d’adhérer à ce point de vue. Il n’en reste pas moins que le ciel, en Corse, représente un tissage complexe de croyances, de mythes, de découvertes, d’histoires, de saints, d’églises, de couvents, d’oiseaux ou d’avions, de pratiques agropastorales, de chants ou de contes et même de satellites.

Il existe bien en Corse quelques sites d’observation du ciel amateurs ; il y eut même, dans les années 80, un projet d’observatoire sur le plateau du Cuscionu. Nous proposons d’installer au coeur de la citadelle d’Ajaccio, Hystérésia, un observatoire mobile qui permet d’écouter en temps réel et au gré de leur passage dans le ciel de Corse, les chants résiduels de 31 satellites zombies. Lancés pour la plupart au coeur de la guerre froide, ces ruines de la conquête spatiale ont fonctionné un temps avant d’être oublié sur leur orbite cimetière. Revenus à la vie de façon inexplicable, ils continuent d’émettre des ondes radio lorsque le soleil touche leurs panneaux. Hystérésia permet d’écouter ce qu’ils ont encore à nous dire. Une occasion de raconter une histoire du ciel d’ici et d’ailleurs.

Hystérésia est en effet une installation sonore de plein air qui reçoit les ondes rési­duelles de 31 satellites zombies. Elle retransmet en direct les chants créés à partir de leurs signaux pour raconter l’histoire de ces ruines célestes et révéler leur présence fantomatique dans le paysage.

En direct, cette antenne sculpturale traitera de façon automatisée les signaux radio émis par ces satellites, pour les diffuser en même temps que les histoires et les récits de ces fantômes. Histoires archaïques et ultra-contemporaines qui se mêlent à la musique céleste de ces satellites zombies.