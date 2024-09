Film / Napoléon, Albine, Betsy et les autres



La Ville d’Ajaccio et Korrom production présentent en Avant-première le film,

« Napoléon, Albine, Betsy et les autres »

En présence du réalisateur et le soutien de France 3 Corse Viastella



Ce documentaire de 52’ écrit et réalisé par Dominique MAESTRATI est co-produit par France 3 Corse Viastella, Korrom et Injam Production, sur une idée de Jean-Paul Luciani.

Misogyne, infidèle, malheureux en amour ? Napoléon aimait les femmes, elles furent nombreuses à jouer un rôle décisif dans sa vie : mère, sœurs, épouses, confidentes, amantes d’un soir ou maîtresses régulières, elles reviennent à sa mémoire durant son exil à Sainte-Hélène, où il vit ses dernières amours. La charnelle Albine de Montholon, la fine et spirituelle Betsy Balcombe, ravivent les moments les plus intenses de son existence.



