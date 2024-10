Film / Dans les yeux d'Edith

Un film de 26 minutes écrit et réalisé par Kevin Lameta et Laurent Casasoprana sur le parcours musical de la chanteuse sicilienne Patrizia Grillo, épouse du pianiste Ajaccien Dominique Dellepiani, qui réside entre la Corse et St Tropez et dont la vie a été jalonnée de rencontres artistiques autour de son idole Édith Piaf, qu’elle interprète elle-même à chacune de ses représentations.

Une artiste, peu connue du grand public et pourtant reconnue dans le monde du showbiz, qui a côtoyé les plus grands chanteurs et producteurs de ces dernières années au cours de sa carrière comme vous le verrez dans ce film. Elle a ainsi été produit par de nombreux mécènes qui ont eu un cœur pour elle : Claude Lelouch, Pierre Bachelet, Liza Minnelli, Roland Magdane, Marcel Campion…

En 2018, pour ses trente ans de carrière, elle était mise à l’honneur par Nikos Alliagas dans l’émission The Voice sur Tf1.

De sa rencontre avec Liza Minelli, un soir tandis qu’elle interprétait un succès d’Édith Piaf au célèbre Octave Café de St Tropez, en passant par son rôle dans « Itinéraire d’un enfant gâté » de Claude Lelouch, » puis sa tentative de carrière solo, jusqu’à son spectacle écrit spécialement pour elle par son mari, le documentaire « Dans l’ombre d’Édith » s’attache à montrer à quel point Édith Piaf a été bien plus qu’un fil d’Ariane dans la vie de Patrizia. Édith a joué un rôle essentiel dans la vie de Patrizia tout au long de son parcours musical.

Le film montre aussi la force d’un duo d’amour incarné par Patrizia et Dominique. Un couple porté par l’amour de la musique, l’amour du spectacle, de la scène et renforcé par l’amour de leur fille Cécile. Cette dernière, véritable artiste née, danseuse chanteuse, qui s’apprête également à embrasser une carrière artistique, incarne la transmission. Le passage de flambeau. L’espoir d’un succès qui a toujours échappé à Patrizia. Et la passion pour Piaf qui se perpétue, à travers les générations avec la jeune femme qui interprète également des succès de la môme en animation.