Festival Luciula, seconde édition



5 juillet - Place Jean Casili



Linda veut du poulet



De Chiara Malta, Sébastien Laudenbach - 1h16

Suite à un malentendu, Linda exige de sa mère qui l'a punie injustement de lui préparer ce délicieux plat que son père cuisinait lorsqu'elle était toute petite : un poulet aux poivrons. Paulette accepte à contrecœur, puis se rend compte que le lendemain est jour de grève générale... la chasse au poulet s'annonce pleine de rebondissements !



6 juillet - Médiathèque des Jardins de l'Empereur



Flow



De : Gints Zilbalodis



Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à dépasser leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’offre à eux…

7 juillet - Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary - Ecole Saint-Jean

De Rémi Chayé | 2020 1863, États-Unis d’Amérique

Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi.

Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. - Ecole Saint-Jean

10 juillet - Agora des Cannes



Princesse dragon



De Anthony Roux, Jean-Jacques Denis - 1 h 14 min



Alors quelle a passé son enfance auprès d'un impressionnant dragon, Poil se voit dans l'obligation de quitter la grotte qui lui sert de maison. En effet, la Sorcenouille exige de son puissant père qu'il lui offre son deuxième bien le plus inestimable. Ce dernier n'a d'autre choix que de désigner sa fille. Fuyant son triste sort, Poil s'échappe vers un monde encore inconnu, celui de ses semblables. D'abord effrayée, elle découvre vite auprès d'eux les sens du partage et de la solidarité, des qualités qu'elle apprécie grandement. Malheureusement pour elle, elle doit aussi faire face à l'égoïsme qui sévit parmi certains d'entre eux...

11 juillet - Bodiccione



Le peuple loup



De Tomm Moore, Ross Stewart - 1h40



Irlande, XVIIᶱ siècle. Robyn, 11 ans, et son père quittent leur Angleterre natale pour se rendre à Kilkenny, en Irlande, où ce dernier doit exterminer la dernière meute de loups du pays. Voulant elle aussi prendre part à la chasse, elle rencontre Mebh, une jeune fille surprenante et sauvage, qui va lui faire découvrir son monde. Un monde sur lequel pèse une grave menace.

12 juillet - Place du marché



Amélie et la métaphysique des tubes



De Maïlys Vallade et Liane-Cho Han - 77'

D’après "Métaphysique des tubes" d’Amélie Nothomb publié aux Editions Albin Michel



Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue : le bonheur comme la tragédie.

