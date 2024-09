Festival Crià in Libertà



/// 23 septembre / 20h30

Camille et Paul au temps des cerises

Création et mise en scène Camille Lindskog

Avec Camille Desvignes et Antoine Chiarelli



/// 24 septembre / 20h30

La représentation n’est pas annulée

De Jean-Pierre Martinez / Cie I Lioni Bianchi

Avec Vanina Fernandez, Marie-Antoinette Carette, Pierrette Coti, David Dellhomeau, Emilie Fernandez, Luc Elineau, Marco Nogueira, Nicole Vero, Francis Farinacci, Toussainte Habani, Pablo



/// 25 septembre / 20h30

La réunification des deux Corées

De Joël Pommerat / Théâtre du Lien / Mise en scène Marie-line Cau

Avec Sara Ambroggiani, Nathalie Chaumat, Stella Folacci, Christelle Gandolfo, Thierry Le Gall, Thomas Leroy, Lara Marcellini, Jean-Baptiste Raffalli, Alexandra Rossi, Magalie Tabour, Pascale Valle.



/// 26 septembre / 20h30

Hors Jeu

De Enzo Cormann / Mise en scène Nicolas Guignard

Lumières et décors Cie I Saltinbocca / Costumes Tyssia



/// 27 septembre / 20h30

le retour de richard 3 par le train de 9h24

De Gilles Dyrek et Éric Bu

par le groupe adultes amateurs de l’école de théâtre L’Attelu

Avec Annick Morazzani, Laura Santoni, Véronique Lombardi, Christine Leonetti, Sylvain Bellilchi, Dominique Poli, François Pieri, Fred Dacquay-Stromboni.





Billetteries à l’Office de Tourisme

TARIF UNIQUE 15 euros

À l’exception de Camille et Paul au temps des cerises Billetterie sur place le soir du spectacle : 8 €

