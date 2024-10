Exposition hommage à François Quilici, Oeuvres choisies

La Ville d’Ajaccio est heureuse de présenter les œuvres de François Quilici.

Une rétrospective dédiée à ce peintre corse qui s’est éteint en 2023 et qui considérait que « La peinture est l’art merveilleux d’exploration du temps… » cf. Rinatu Coti dans la préface de l’ouvrage « François Quilici…Peintures ».

Cependant, son héritage perdure à travers ses toiles et son œuvre, marquée par une profonde sensibilité continuent de captiver et d'inspirer ceux qui les contemplent.

Cette exposition veut ainsi rendre hommage à quarante années de pratique picturale dans un atelier où la lumière resplendira.



François Quilici est né en Corse à Bisinao. Ancien élève de l'école supérieure des arts appliqués Duperré à Paris, François Quilici a fréquenté l'atelier d'Anne Casteret à Montmartre puis les ateliers de l'Institut Goetz à Paris où il peaufinera la technique du nu féminin poursuivant ainsi sa recherche picturale. L'attachement à ce parcours pictural, l'amènera trente ans plus tard sur la scène internationale exposant dans les plus grandes villes du monde : Paris, New York, San Francisco Shanghaï, Tokyo, Osaka, Dubaï... La peinture de François Quilici est marquée par la Corse de son enfance : ses paysages ont un goût de terre et de cendre, ses femmes, fuyantes apparitions, sont comme encrées dans une glaise originelle. Les tons fauves, les mauves délicats, les verts et bleus minéraux côtoient les couleurs terre, azur et rouge presque sang sans jamais se heurter. Sa palette délicate et sensuelle ne cède la place ni à la facilité ni au racolage. L'acuité du trait et l'intensité des couleurs n'excluent pas la douceur, l'infini respect, le désir de mettre en valeur le sujet dans toute sa plénitude avec sensibilité et émotion. François Quilici renouvelle avec une grande subtilité l'art difficile du nu féminin, inscrivant le corps et les éléments naturels : eau, terre, air, feu dans une même idéale et éternelle unité.