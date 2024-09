Exposition Espace Diamant / Vincent Milleliri

Né le 24 septembre 1963 à Ajaccio, Vincent Milleliri est un peintre et poète de la nécessité de la vie qui s’affirme dans un style tourmenté et original : « Mon travail consiste en une pratique conceptuelle sur la métaphore visuelle au sens de Cassou, à partir de l’objet ; une pratique graphique du dessin […] Je me pense plasticien pour trouver la forme originaire de ma pensée qui doit consister à synthétiser en établissant la forme, c’est à dire ce qui échappe au percept pour tomber sous le concept. Signifier l’empreinte originaire d’une idée détachée du schématisme critique par la polyvalence de ces traces. »

Son œuvre singulière se caractérise par une multitude de formes enchevêtrées au stylo bille, où l’on distingue des visages, des corps ou des ombres, qui naissent de l’accumulation de gestes répétés jusqu’à l’épuisement.