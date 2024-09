Ensemble instrumental de Corse / Soirée Beethoven

Cette année, l’Ensemble instrumental de Corse convoque un des plus grands mythes de la musique classique...



1805 : Les valeurs humanistes portées par la révolution française secouent l’Europe.

Beethoven admire celui qui les incarne et c’est en pleine exaltation qu’il compose sa 3ème symphonie Eroïca, la titrant Symphonie grande Bonaparte...

Les sentiments du compositeur seront fluctuants selon la politique menée par Napoléon, tour à tour l’adorant, puis le détestant, au moment du sacre ou se rappelant à son bon souvenir au moment de l’occupation de Vienne.

De cette relation orageuse, il nous reste cette œuvre magistrale, habitée par un souffle romantique où s’épanouit le génie créateur de Beethoven.

La soirée exceptionnelle consacrée au Maître de la symphonie sera complétée par le concerto pour violon, monument du répertoire violonistique, sommet d’équilibre entre le chant du soliste et la rigueur d’écriture de l’orchestre.



Direction

Yann Molenat

Soliste

Glen Rouxel

Le programme :

Concerto pour violon en Ré Majeur

Symphonie N°3 « Héroïque »