Copie de Exposition : Illusions de Voyages / Fior di Lisia Vernissage le mercredi 12 mars à 18h30

Exposition à l'Espace Diamant du 13 au 26 mars 2025



A propos de l'artiste...



"Je suis élève depuis plusieurs années de l'Académie de peinture canadienne de René Milone, peintre français canadien reconnu comme un des maîtres de « l’expressionnisme « actuel. Je suis née en Corse et imprégnée de la lumière si particulière de mon île qui me rappelle également la lumière de la Grèce dont une partie de ma famille est originaire.



Ce sont ces origines corses et grecques qui m'ont conduit au choix de mon nom d'artiste en lettres cyrilliques et latines Φior δi λiσia, Fleur de lys .

Mes études de lettres modernes à la faculté d'Aix-en-Provence sur le vieux français , mon parcours dans plusieurs régions de France en charge des relations avec les collectivités locales m'ont permis de m'imprégner des les lumières plurielles des régions. Mes travaux de peinture sur le motif avec René m'ont poussée à approfondir la restitution respectueuse de mon visuel mais aussi à m'en abstraire pour aller vers mes rêves .



Mes sujets favoris sont les paysages de Corse filtrés par la lumière



la lumière qui filtre dans l'intime

la lumière qui transcende le temps

la lumière qui transforme la nuit en joyau

la lumière qui apaise.





Ma technique et mes compositions

J’ai reçu une formation classique, figurative. Expressionniste, j’ai évolué vers une restitution plus géométrique voire abstraite ou impulsive . Cette évolution m'a conduite à aimer utiliser en complément de la peinture à l'huile ,les techniques de la feuille d'or ou des techniques mixtes .





Mes choix de composition

Mes tableaux sont d'abord une histoire.

je peins les paysages somptueux de la Corse parcouru en ses quatre points cardinaux et saisis dans des instants des compositions inattendues. .Ce sont des couchers du soleil décalés sur un ponton qui va vers l'infini, la juxtaposition d'une minuscule statue sur l'immensité d'une forêt recevant les premiers rayons du soleil levant, l'Acropole surgissant dans la nuit grecque, les remous impétueux d’une rivière canadienne dans une après midi d’automne…



Mes compositions décalées masquent la réalité d'une maîtrise que j'essaie de garder exigeante aussi bien au niveau des plans, des éléments de composition, des choix des médiums et des harmonies colorées .



Rester fidèle à la beauté, à l'émotion

C'est une palette qui alterne des symphonies de bleus , bleu phtalo ,cyan, bleu outre mer, contrebalancée par des jaunes d'or caldium ou de Naples, . Le cramoisi d'alizarine, le magenta , le vermillon ou la terre de mars, les terres d'ombre brûlées et les terres de sienne coupées de vermillon soulignent l'intensité du vécu.

J'aime faire coexister les opposés , la peinture à l'huile dense, onctueuse, fondante, souple, généreuse et ce matériau parcimonieux, rigide, immatériel à sa saisie et rigide et impitoyable à l’appost qu'est la feuille d’or .

Parfois une impulsion, alliance de modeling past et d'huile déposée en grands traits, virgules ou diagonale restitue mieux la rémanence incontournable de certains sujets .

Le visuel des paysages se transforme ainsi en expressions singulières dont le symbolisme renvoie à mon intime ou à l'intimité du spectateur.



La transmission

Parvenir à surprendre.

Avec des paysages de Corse ou d'ailleurs,

Calmes et impétueux, sublimes, secrets, romantiques, inondés de lumière jusque dans la nuit.

J'aime peindre la finesse des reflets, la force des lumières, les traits épurés des maisons ou au contraire l'harmonie infinie de la mer.



Mon moteur intime

La peinture est pour moi presque obsessionnelle .

C'est un mode de vie c'est une philosophie, c'est-à-dire littéralement l'amie du corps et de l'esprit .

Un absolu à atteindre . Le frisson de la création : Comment aujourd'hui, alors que tout est explicitement ou implicitement organisé par les techniques, l'IA qui pense pour nous, comment peut-on encore créer ?

Pourtant, à partir d'une toile vierge, banal objet de consumérisme, je sais que je peux faire surgir un nouveau monde , un paysage qui va prendre sa vie, son essor et m'échapper.



Dans ma collection Fior di Blue une silhouette légère et évanescente regarde au loin un avenir qui aurait pu être différent . Un bonheur perdu retrouvé dans un rêve de lumière .

De cette toile vierge a surgi un nouveau monde, un paysage créé d'un instant éphémère saisie et retransmis au spectateur .



Vous croyez voir des lumières des formes mais vous voyez de l'invisible

Ces instants et ces impressions ces réalités sont devenues l'objet de mon tableau

L'illusion a dépassé le peintre Elle existe désormais avec sa vie propre

C'est le tableau devant vous Aucun des paysages n'existe

Ce sont les rêves d'un instant

Ce sont peut-être vos rêves. "



Peintre. φior δi λiσia/Fior di Lisia

https://youtu.be/4Ayj_zxFaSs?si=fU-wIzKNUtnTPQx9



Email

fiordilisia@gmail.com

+33664953631



Site internet

www.ferrandi-fiordilisia-peintrecorse.com "Je suis élève depuis plusieurs années de l'Académie de peinture canadienne de René Milone, peintre français canadien reconnu comme un des maîtres de « l’expressionnisme « actuel.Je suis née en Corse et imprégnée de la lumière si particulière de mon île qui me rappelle également la lumière de la Grèce dont une partie de ma famille est originaire.Ce sont ces origines corses et grecques qui m'ont conduit au choix de mon nom d'artiste en lettres cyrilliques et latines, Fleur de lys .Mes études de lettres modernes à la faculté d'Aix-en-Provence sur le vieux français , mon parcours dans plusieurs régions de France en charge des relations avec les collectivités locales m'ont permis de m'imprégner des les lumières plurielles des régions. Mes travaux de peinture sur le motif avec René m'ont poussée à approfondir la restitution respectueuse de mon visuel mais aussi à m'en abstraire pour aller vers mes rêves .Mes sujets favoris sont les paysages de Corse filtrés par la lumièrela lumière qui filtre dans l'intimela lumière qui transcende le tempsla lumière qui transforme la nuit en joyaula lumière qui apaise.J’ai reçu une formation classique, figurative. Expressionniste, j’ai évolué vers une restitution plus géométrique voire abstraite ou impulsive . Cette évolution m'a conduite à aimer utiliser en complément de la peinture à l'huile ,les techniques de la feuille d'or ou des techniques mixtes .Mes tableaux sont d'abord une histoire.je peins les paysages somptueux de la Corse parcouru en ses quatre points cardinaux et saisis dans des instants des compositions inattendues. .Ce sont des couchers du soleil décalés sur un ponton qui va vers l'infini, la juxtaposition d'une minuscule statue sur l'immensité d'une forêt recevant les premiers rayons du soleil levant, l'Acropole surgissant dans la nuit grecque, les remous impétueux d’une rivière canadienne dans une après midi d’automne…Mes compositions décalées masquent la réalité d'une maîtrise que j'essaie de garder exigeante aussi bien au niveau des plans, des éléments de composition, des choix des médiums et des harmonies colorées .C'est une palette qui alterne des symphonies de bleus , bleu phtalo ,cyan, bleu outre mer, contrebalancée par des jaunes d'or caldium ou de Naples, . Le cramoisi d'alizarine, le magenta , le vermillon ou la terre de mars, les terres d'ombre brûlées et les terres de sienne coupées de vermillon soulignent l'intensité du vécu.J'aime faire coexister les opposés , la peinture à l'huile dense, onctueuse, fondante, souple, généreuse et ce matériau parcimonieux, rigide, immatériel à sa saisie et rigide et impitoyable à l’appost qu'est la feuille d’or .Parfois une impulsion, alliance de modeling past et d'huile déposée en grands traits, virgules ou diagonale restitue mieux la rémanence incontournable de certains sujets .Le visuel des paysages se transforme ainsi en expressions singulières dont le symbolisme renvoie à mon intime ou à l'intimité du spectateur.Avec des paysages de Corse ou d'ailleurs,Calmes et impétueux, sublimes, secrets, romantiques, inondés de lumière jusque dans la nuit.J'aime peindre la finesse des reflets, la force des lumières, les traits épurés des maisons ou au contraire l'harmonie infinie de la mer.La peinture est pour moi presque obsessionnelle .C'est un mode de vie c'est une philosophie, c'est-à-dire littéralement l'amie du corps et de l'esprit .: Comment aujourd'hui, alors que tout est explicitement ou implicitement organisé par les techniques, l'IA qui pense pour nous, comment peut-on encore créer ?Pourtant, à partir d'une toile vierge, banal objet de consumérisme, je sais que je peux faire surgir un nouveau monde , un paysage qui va prendre sa vie, son essor et m'échapper.Dans maune silhouette légère et évanescente regarde au loin un avenir qui aurait pu être différent . Un bonheur perdu retrouvé dans un rêve de lumière .De cette toile vierge a surgi un nouveau monde, un paysage créé d'un instant éphémère saisie et retransmis au spectateur .Email+33664953631

Accueil Envoyer à un ami Imprimer