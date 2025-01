Copie de 30/01 A qui mieux mieux Jeudi 30 janvier / 18h30

Séances scolaires le 30 à 14h30 et le 31 à 9h30 et 14h30

Durée 40 min

Dès 5 ans



Solaire et joyeux dans son approche, ce seul en scène pour petits et grands questionne la naissance, les personnalités, les émotions, les débordements. Tout autant plastique que philosophique, ce spectacle libère la parole et débride l’imagination. Le comédien partage avec générosité et drôlerie son plaisir du jeu, au service d’un texte décalé.

C’est l’histoire d’un être émerveillé, débordant de vie. Ce personnage, drôle et généreux, cherche à exprimer son allégresse de se sentir vivant. Mais son engouement est son propre frein : ses surenchères de superlatifs ne lui suffisent plus pour avoir le dernier mot. Il se coupe lui-même la parole. Il est un être pensant qui dit ce qu’il pense, mange ses mots, ogre dévorant, absorbant, déglutissant... Il pense ce qu’il dit comme autant d’hypothèses sur ce qu’il voit et ce qu’il vit.

Il philosophe.

Le texte, récit d’apprentissage pour petits et grands, est interprété avec un enthousiasme est communicatif. Le personnage, dans ses monologues, se révèle. Son appétit à apprendre, comprendre et relever des défis semble insatiable. Son rapport sensible aux choses interpelle et captive.

Entre réflexions et rêveries, pensées profondes et sourires, le public entre en pulsation, aux rythmes de cette poésie sonore.



Renaud Herbin · Cie L’étendue

Avec : Bruno Amnar / Conception et texte : Renaud Herbin / Espace et matière : Céline Diez / Lumière : Anthony Abrieux / Son : Sir Alice / Mécanismes : Damien Tardieu, Éric Fabacher, Anthony Latuner / Régie générale de création : Thomas Fehr, Mehdi Ameur / Régie de tournée : Silvio Martini / Photo : Irvin Anneix & Hélène Combal-Weiss

