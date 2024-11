Copie de 20/12 Passione

Le groupe Passione nous convie à un merveilleux concert de noël. Des voix et des instruments au diapason de ce grand moment de partage..



Passione, c’est avant une histoire d’amitiés.Tout d’abord, celle qui se tissa entre le ténor, Benoît Rusterucci (auteur) et son ami d’enfance, le violoncelliste Jean-Louis Blaineau (compositeur et arrangeur). Ils créent le groupe Passione dans un écrin de maquis et de roches flamboyantes, le village d’Appietto. C’est dans l’amour de ce village que Passione puisera ses premières inspirations. Un ami, complice de toujours, Rémy Bizzari, rejoint l’aventure tandis que la voix de basse de Michel Blaineau s’associe à cette belle aventure. Jean-Marc Ceccaldi (auteur, compositeur, interprète et arrangeur) rejoint le groupe en 2006. Il en devient le Directeur artistique en 2014 remplaçant Jean-Louis Blaineau, investi auprès du groupe « Le Chœur d’Hommes de Sartène ». La plume inspirée de Paul-Vincent Mucchielli (auteur compositeur) offre, quant à lui, des textes et des notes polyphoniques magiques dont il a le secret. La jeunesse s’est invitée dans le groupe Passione avec les présences de Vincent Gaggeri, de Benjamin Rusterucci. Passione puise sa force dans les racines profondes du patrimoine insulaire. Sa créativité abondante a su merveilleusement s’exprimer au travers de trois albums : Corsica Passione, Passageri di Notte et Canta Natale.