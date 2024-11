Copie de 18/12 Thomas Marty

Drôlissime ! Après des débuts tonitruants sur les réseaux sociaux, voilà Thomas Marty embarqué dans une tournée des Zéniths... et dans notre cher théâtre Empire !



Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ?

Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes... Vraiment complicado !

Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront.

Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! »



Production : Jean-Philippe Bouchard