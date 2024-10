Copie de 15/10 LE RENARD ET LA TERRE En famille 4 ans et +

Espace Diamant

15 Octobre / 18h30



Un magnifique voyage musical et visuel !

Oby est une petite fille élevée par une renarde. Elle vit heureuse dans la nature, entourée d’animaux. Un jour, en suivant un papillon, Oby découvre que la nature est envahie de déchets et menacée par la pollution. Le papillon l’entraîne alors dans un voyage où elle devra sauver la nature en se révélant à elle-même et en se confrontant à ses propres peurs. Elle y croisera des personnages singuliers qui la mèneront à rencontrer un de ses semblables, un homme. Le Renard et la Terre est un spectacle entièrement visuel mêlant marionnettes, musique et mapping vidéo.



Mise en scène

Anthony Magnier

Conseiller dramaturgique

Philippe Beheydt

Costumes et illustrations

Mélisande de Serres

Construction marionnette

Christelle Ferreira

Conseiller marionnette

Anthony Diaz

Musique

Mathias Castagné

Création vidéo et magie

Romain Lalire

Technicien vidéo

Antoine Meissonnier

Lumières

Marc Augustin Viguier

Régie

Clément Commien

Manipulation

Solveig Maupu

Avec

Agathe Boudrières

Solveig Maupu



Compagnie VIVA

Partenaires : Espace Culturel Bernard Dagues - Louvres, Théâtre de la Garenne - La Garennes-Colombes, Lisses - Salle Gérard Philippe, Ville de Versailles

Soutiens : Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz, Centre Culturel Jacques Prévert - Villeparisis







