Copie de 07/11 Rencontres musicales de méditerranée : Le Maroc

Les Rencontres rassemblent chaque année, en Corse, au mois de novembre plus de 200 artistes, musiciens et personnalités musicales du monde méditerranéen.



Comme tous les ans, la Ville d’Ajaccio s’associe tout naturellement à ces rencontres et cette saison, c’est l’Egypte qui sera à l’honneur.

Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, les Rencontres musicales de méditerranée font entendre et écouter au plus grand nombre, au plus près du public, une musique venue d’ici et d’ailleurs.



CHANGEMENT DE PROGRAMME

Ce n'est plus l'Egypte mais le Maroc qui sera à l'honneur



MAROC ENSEMBLE « NAGHAM »

Nagham est un groupe musical fondé par Alaa Fajri, artiste marocain passionné de musique orientale et méditerranéenne, qui préside également l’association du même nom.

Alaa Fajri, chanteur et ingénieur de formation, s’est produit sur des scènes prestigieuses en France et à l’international, telles que l’Olympia et l’Institut du Monde Arabe, où il a su toucher le public par son interprétation authentique et vibrante.

Avec Nagham, il s’entoure de musiciens talentueux pour faire rayonner la musique marocaine et tisser des liens entre les sonorités de l’Orient et de l’Occident.

Aux Rencontres Musicales de Méditerranée, il propose un répertoire inspiré des belles musiques marocaines, pour une expérience musicale unique, empreinte d’émotion et de partage culturel.