Copie de 05/11 Un léger doute

Voilà donc la première comédie de Stéphane de Groodt, maître des mots qui a convoqué, pour parfaire son génie, un metteur en scène incontournable et une distribution exceptionnelle...

Que devient un acteur ou une comédienne lorsqu’il n’y a plus de public pour faire vivre leurs personnages ? Plus grand chose, ou presque…

Mais lorsque le rideau se relève, s’agit-il de la comédie qui se joue ou de la vie qui reprend ses droits ? Alors entre fiction et réalité, on ne sait plus qui est qui…

Avec ce voyage en absurdie au cocktail détonnant, ce Léger Doute vous emmène dans le monde singulier, mais pluriel de Stéphane De Groodt dont c’est la première pièce.

Une pièce de théâtre captivante où la frontière entre la réalité et la fiction s’estompe !



Auteur

Stéphane de Groodt​

Avec

Stéphane de Groodt

Pascal Demolon

Constance Dollé

Anne Benoît

Metteur en scène

Jérémie Lippmann

Assisté de

Lou Monnet

Scénographie

Jacques Gabel

Costumier

Laurent Mercier

Lumière

Jean-Pascal Pracht

Musique

Pablo Lanty



Production

Ki M’aime me suive