Conférence

La Ville d’Ajaccio, l’Université de Corse associée au CNRS présentent une rencontre intitulée :

« Les récits mythiques traditionnels : comment les penser aujourd’hui ? » par Don Mathieu SANTINI



Don Mathieu SANTINI est Professeur des Universités en Langue et Culture Corses à l’Università di Corsica Pasquale Paoli et rattaché à l’UMR CNRS 6240 LISA (Lieux, Identités, eSpaces et Activités). Ses travaux de recherche concernent la patrimonialisation des récits mythiques traditionnels corses. Son ouvrage « Raconter l’invisible » est une introduction aux récits mythiques traditionnels corses, paru aux éditions Spondi/Le bord de l’eau en mars dernier. Ce dernier résume sa démarche de recherche qui vise à prendre en compte la narration des récits mythiques traditionnels corses tout en fondant une compréhension de ceux-ci à partir d’une cosmologie traditionnelle considérant le monde de l’homme constitué de deux milieux, l’un visible et l’autre invisible. Ainsi lorsque l’ensemble de ces récits, mythes, légendes, contes, récits d’apparition est abordé à partir des croyances qui les ont générés, on perçoit un palimpseste sémiotique, comptable de croyances populaires parfois très anciennes, mais également d’organisations sociétales et de mentalités de populations parlant à une humanité dans laquelle chacun peut se (re)trouver. Cette présentation par l’auteur permettra d’échanger sur le sujet. »



Don Mathieu Santini est Professeur des Universités en Langue et Culture corses au sein du laboratoire « Lieux, Identités, eSpaces et Activités ». Ses travaux de recherche concernent la patrimonialisation des récits mythiques traditionnels corses. Directeur de la Fédération de Recherche Environnement et Société depuis 2021, il a pour ambition de valoriser la recherche interdisciplinaire en collaboration avec les acteurs de terrain.