Conférence de

La Ville d’Ajaccio, l’Université de Corse associée au CNRS proposent la conférence :

Demain, tous entrepreneurs : utopie ou dystopie ?

Par Nathalie Lameta

Lundi 10 mars 2025 à 18h30 à l’Espace Diamant

Entrée Libre

Nathalie Lameta, Maître de conférences en Sciences de Gestion et du Management au sein du laboratoire « Lieux, Identités, espaces et Activités » à l’université de Corse, abordera une question fondamentale pour le monde contemporain : Demain, tous entrepreneurs : utopie ou dystopie ? Un sujet d'une grande actualité qui interroge non seulement les contours du rôle de l'entrepreneur dans la société de demain, mais aussi les enjeux qui en découlent, tant sur le plan économique que social.

Nathalie LAMETA est Maître de Conférences en Sciences de Gestion et du Management au sein du laboratoire « Lieux, Identités, espaces et Activités ». Elle est directrice de l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université de Corse depuis 2023. Elle a co-créé le pôle PEPITE Corse en 2014 et l'a dirigé jusqu'en 2020. Elle est co-responsable scientifique de la chaire Mutations et Innovations Territoriales de l'Université de Corse depuis 2021.