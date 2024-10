Conférence avec les éditions Piazzola

« LA GESTE DU PEUPLE

La société rurale corse dans la documentation criminelle génoise XVIe-XVIIIe siècles »

Par Antoine-Marie GRAZIANI



Ce livre propose, à partir de l’analyse d’une série de documents pro­venant des fonds du Criminel génois, une approche renouvelée de la société corse à l’Époque moderne basée sur son principal para­digme : la famille comme institution politique, la parenté comme principe d’organisation de toute réalité communautaire et le parti pour structurer une société où existent des formes diverses de compétition. Dans une société agro­pastorale pauvre et peu monétarisée, la réputation, l’honneur deviennent un capital symbolique déterminant. Il est susceptible d’augmenter ou de dimi­nuer comme un patrimoine. C’est un bien familial successible et que les Corses en général ont en tête de transmettre à leurs héritiers. Il peut disparaître mais aussi devenir un instrument de pouvoir. L’honneur est toujours manifesté en public : les offenses comme les réparations sont soigneusement mises en scène au vu et au su de tous. Les violences créent des contumaces et le ma­quis devient une extension de l’espace social. La chronique judiciaire permet de découvrir un univers de pratiques, de langages, de formes d’organisation sociale (les rapports de parenté) et de compétition politique (les partis).

Or, la modernité et la maturité politiques d’une société se mesurent ex­clusivement à l’aune du niveau de développement d’un État central imposant à tous ses lois, ses institutions, ses rouages administratifs, sa langue. Celui-ci considère les contestations et les résistances à ses normes comme des ar­chaïsmes et des faits marginaux et non comme des propositions alternatives. Le caractère particulier de l’État génois, un État léger pratiquement sans ma­rine et sans armée, est qu’il propose à la société corse une administration très faible pour exercer la justice. Il est pratiquement toujours absent dans la ges­tion des conflits et est donc continuellement obligé de se servir de la notabilité insulaire comme auxiliaire, en offrant paradoxalement un rôle à jouer dans le domaine de la justice à un autre des vecteurs de la violence.

Antoine-Marie Graziani est professeur des Universités à l’Université de la Corse Pascal Paoli et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. Il est l’auteur de « la Corse génoise » en 1997, « la Corse vue de Gênes » en 1998 et de « Seize études sur la Corse génoise » en 2020 chez le même éditeur, d’une « Histoire de Gênes » en 2009 chez Fayard, d’une série de biographies (Pascal Paoli, rééd. en 2014, le roi Théodore en 2005, Andrea Doria en 2008) chez Tallandier et d’un grand nombre d’articles dans différentes revues sur la Corse et la Méditerranée occidentale.