Ateliers autour du Festival Luciula

Participe aux ateliers gratuits de cinéma et de théâtre d’ombres organisés par CORSICADOC pour réaliser ton mini film qui sera diffusé en première partie le sam. 12 juillet à 21h30



CHRONOPHOTOGRAPHIE DÉTOURNÉE / 6-8 ANS

Lors de cet atelier, découvre la chronophotographie et le principe du mouvement par images fixes. Personnalise des photos anciennes en y ajoutant tes dessins pour qu’elles soient ensuite montées pour créer une animation collective.

Lun. 7 juillet | 9h30-12h00 | Centre social des Salines

Mar. 8 juillet | 14h00-16h00 | Médiathèque des Cannes

Jeu. 10 juillet | 9h30-12h00 | Médiathèque de l’Empereur





ANIMATION DE PAPIERS DÉCOUPÉS / 8-12 ANS

Dans cet atelier, tu vas créer un petit film animé avec d’autres enfants. Vous dessinerez un décor et des personnages, puis vous les ferez bouger petit à petit en prenant plein de photos. À la fin, vous verrez le film que vous avez inventé et lui donnerez un titre !



Sam. 5 juillet | 14h00-16h30 | Fnac des Salines

Lun. 7 juillet | 14h00-16h30 | Espace Diamant

Mar. 8 juillet | 9h30-12h00 | Médiathèque des Cannes

Mer. 9 juillet | 13h30-16h00 | Médiathèque de l’Empereur

Ven. 11 juillet | 9h30-12h00 | Médiathèque de St-Jean



THÉÂTRE D’OMBRES / 6-12 ANS

Au cours de cet atelier, tu vas réaliser un petit film en théâtre d’ombres. Le théâtre en lui-même sera déjà fabriqué, mais il faudra créer une histoire, des éléments de décor et des personnages, puis les animer et enregistrer des voix.

Sam. 5 juillet | 9h30-12h00 | Ellipse Cinéma

Mer. 9 juillet | 9h30-12h00 | Médiathèque de l’Empereur

Jeu. 10 juillet | 13h30-16h00 | Médiathèque de l’Empereur



INSCRIPTIONS GRATUITES

Médiathèque de l’Empereur : mediatheque.empereur@ville-ajaccio.fr / 04.95.53.40.40

Médiathèque des Cannes : 04.95.20.20.30

Médiathèques de St-Jean : 04.95.10.91.81

Centre Social des Salines : s.heysicom@ville-ajaccio.fr / 06.29.46.68.40

Espace Diamant : c.abeleime@ville-ajaccio.fr / 04.95.50.40.99

Ellipse Cinéma : 07.64.15.44.61 (appels & messages)

Fnac des Salines : ajaccio@fnac.com / 04.95.74.91.65