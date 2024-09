31/01 CANTABILE fait son cinéma !

Les Concerts Cantabile ont été initiés peu de temps après la 2e édition du festival Corsica Cantabile qui se déroule début août dans la région de l’Ouest Corse, dont sont originaires les frères Hugo et Sacha Pietri fondateurs et directeurs artistiques.



Pour ce premier rendez-vous à l’Empire, Les Concerts Cantabile présentent un programme inédit autour des plus belles musiques de film.

On pourra y entendre les musiques de Michel Legrand (Les parapluies de Cherbourg, Les demoiselles de Rochefort…), Vladimir Cosma (Rabbi Jacob…), Georges Delarue (Le Mépris), Francis Lai...

Un clin d’oeil fait à cette mythique salle qui a été très longtemps le lieu incontournable du 7e art à Ajaccio.



Soprano

Inna Kalugina

Piano

Tony Fallone

Violoncelle

Hugo Pietri



Un second rendez-vous est prévu le 11 mars à 20h avec le très célèbre violoncelliste Gautier Capuçon qui nous fait l’honneur de venir lors de sa tournée européenne, pour un concert unique.Il sera accompagné du jeune prodige du piano Kim Bernard dans un programme « Sonate des grands compositeurs romantiques ».