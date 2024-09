30/11Aime Simone

Aux victoires de la musique, Aime Simone nous est apparu comme une révélation ! Pour ce concert hors normes, terriblement dansant, nous avons naturellement pensé à unir nos forces avec l’Aghja pour une soirée exceptionnelle !



Basée sur l’émotion, la musique d’Aime Simone est un habile alliage de songwriting pop et de musique de club. Sa façon de combiner mélodies crépusculaires et rythmes urbains, hip hop, club, et trap, a conquis la scène berlinoise, les Dj en Ukraine et les charts en France.

À la fois mainstream et underground, Aime Simone est un conteur sensible, un auteur plein d’audace. Dans sa voix légèrement éraillée, à la fois sombre et douce, ombre et lumière s’affrontent.



Production W Spectacle