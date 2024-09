30/01 A qui mieux mieux

On assiste sur scène à une performance de comédien presque chorégraphique[...] Un spectacle de Renaud Herbin singulier et réjouissant, pour petits et grands philosophes. Télérama TTT



Dans ce spectacle d’une grande poésie, Le comédien Bruno Amnar, seul au plateau, manipule la laine brute comme le verbe, traversé par la curiosité et l’émerveillement.



À qui mieux mieux, c’est l’histoire d’un être émerveillé, débordant de vie qui cherche à exprimer son enthousiasme pour la joie de se sentir vivant. Un être animé par la nécessité de dire ce à quoi il a survécu, sa propre naissance. Mais son engouement est son propre frein. Il engage une sorte de « battle » avec lui-même, surenchère du superlatif. Il se coupe lui-même la parole. Pour avoir le dernier mot.

Cet être pensant, qui dit ce qu’il pense, mange ses mots, ogre dévorant, absorbant, déglutissant.

Il pense ce qu’il dit comme autant d’hypothèses sur ce qu’il voit et ce qu’il vit.

Il philosophe.



Création le 6 /10 / 2022 au TJP Centre dramatique national de Strasbourg - Grand Est

Production : L’étendue – Renaud Herbin

Coproduction : Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette Créé au TJP Centre dramatique national de Strasbourg - Grand Est