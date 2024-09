27/11 Hamlet

Camille Nesa (re)visite le chef d’œuvre de Shakespeare !

Une fable tragique moderne. La fin d’une lignée, d’une utopie, d’un mensonge. Le dernier souffle d’une famille qui court à sa perte.



Le soir venu, le spectre du roi défunt hante les brumes du château d’Elseneur.

II crie vengeance. Honte à son frère Claudius, le lâche assassin !

Hamlet, son fils, a promis... Ce crime ne restera pas impuni. Mais au bord du gouffre, le voilà qui vacille : « Être ou ne pas être ? »

Jeu de miroirs, théâtre dans le théâtre, faux-semblant. Le meurtre est pourtant bien réel.

La mort d’Ophélie annonce d’autres désastres. Au cœur de la tragédie jaillissent alors les voix mystérieuses du pouvoir et de la guerre, de l’amour et de la mort, des liens dysfonctionnels d’une famille de fou. La poésie de Shakespeare fuse à chaque instant en vocalises sublimes, composant ici le mythe universel d’une humanité confrontée à ses propres démons; et offrant aux amoureux du théâtre, un prétexte à jeu total.



Traduction

André Marckovicz

Adaptation et mise en scène

Camille Nesa

Création musicale

Jean-Claude Acquaviva (composition) – Marcel Acquaviva (écriture)

Création lumière

Priscila Costa

Scénographie

Laetitia Franceschi

Production - Diffusion

Grace Casta

Avec

Romain Firroloni

Danaê Sepulcre-Nativi

Pascal Tagnati

Violaine Nouveau

Jean-Emmanuel Pagni

Antoine Albertini

La voix de Jean-Claude Acquaviva dans le rôle du spectre





Production Chimères Théâtre

Avec le soutien de Cità d’Aiacciu, Portivechju & Bastia, L’Aria Corse et La Collectivité de Corse