25/11 Conférence de Jean-Baptiste FILIPPI

La Ville d’Ajaccio, l’Université de Corse associée au CNRS présentent une rencontre intitulée :

« La science au service de la lutte contre les feux de forêts »

Par Jean-Baptiste FILIPPI

Lundi 25 novembre 2024 à 18h30 à l’Espace Diamant

Entrée Libre





Après une conférence présentée en 2023 par Paul-Antoine Santoni, intitulée « Feux et Mega Feux : catastrophisme ou réalité ? Contributions de la science à la compréhension des incendies », nous avons souhaité proposer une nouvelle intervention sur la question des moyens mis en œuvre au service de la lutte contre les feux de forêts par Jean-Baptiste Filippi, chercheur au CNRS à l’Université de Corse qui coordonne aujourd’hui des projets nationaux et internationaux sur la prévision des grands incendies et leur météorologie, lundi 25 novembre 2024 à 18h30 à l’Espace Diamant.



Jean Baptiste Filippi, est chercheur au CNRS à l'Université de Corse au sein du laboratoire « Sciences Pour l’Environnement ». Spécialiste en simulation numérique de l’environnement, sa carrière a débuté à l’Université de Tokyo (Japon) et au Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme (Grande-Bretagne). Il coordonne maintenant des projets nationaux et internationaux sur la prévision des grands incendies et leur météorologie. Récipiendaire du 2nd prix Bull/Fourier en 2014 pour ses travaux dans ce domaine, il est également Sapeur-Pompier volontaire expert en météorologie incendie.