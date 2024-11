25/04 Carmen

Tout en respectant la trame d'origine, cette nouvelle adaptation de Carmen, à la coloration très urbaine et résolument contemporaine, entre en résonance avec la prise de conscience actuelle de la place de la femme dans notre société, de son émancipation, de sa volonté d'égalité et soulève la question du féminicide.

Une bohémienne de Séville, rebelle, va être arrêtée dans sa quête de liberté par la jalousie meurtrière d'un homme.

L'originalité de cette chorégraphie trouve sa force dans une gestuelle contemporaine ainsi que dans la musique où se cotoient l'oeuvre instrumentale de Georges Bizet et de Rodion Chtchedrine et d'une création musicale d'Iván Julliard.

Chorégraphie : Julien Lestel

Musique : Georges Bizet, Rodion Chtchdrine, Iván Julliard

Lumière : Lo-Ammy Vaimatapako

Costumes : BJL

Durée : 1h10