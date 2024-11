24/05 Concert Zamballarana Samedi 24 mai / 20H30

Espace Diamant





Depuis 1997, Zamballarana & l’orchestravagante fait souffler un vent nouveau sur les chants en provenance de l’île de Beauté. Complices liés par le sens de la fête et de la musique, ces saltimbanques réinventent, créent, tissant les sons et métissant les genres. Zamballarana fait danser les mots, les modes et les harmonies de la musique corse depuis cette île méditerranéenne semeuse de latinité et de métissage.



C’est à travers le monde (Hongrie, Italie, Espagne, Portugal, Autriche...) que Zamballarana se produit pour partager ses idées dans un élan de convivialité et de fête. Une musique où le traditionnel se mêle au contemporain, où les polyphonies flirtent avec le jazz, où la Méditerranée rencontre l’Afrique et l’Europe de l’Est. Une musique festive, qui danse, comme le nom du groupe qui la porte.

En partenariat avec Locu Teatrale

