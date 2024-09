23/01 L'Heure des assassins

Après le succès du Cercle de Whitechapel et des Voyageurs du crime, Julien Lefebvre récidive avec le 3ème opus de sa trilogie, L’Heure des assassins, une nouvelle comédie policière riche en rebondissements, dont l’action se situe au début du XXème siècle, dans l’univers feutré d’un célèbre théâtre londonien.



« La réussite est une chose étrange. Voyez-vous, ce soir, je signe mon retour triomphant en Angleterre.

Tout le gratin de Londres sera là, pourtant il y aura bien un grand absent.

Moi, Philip Somerset.

Vous ne me verrez pas car ce soir, je vais mourir.

Oh détrompez-vous, cela ne me fait pas plaisir !

C’était une si belle soirée, j’étais entouré d’amis chers : Katherin ma soeur bien aimée, Hartford mon bras droit, Bram Stoker le directeur du théâtre, Georges Bernard Shaw le dramaturge, Miss Lime mon assistante, Arthur Conan Doyle le célèbre romancier.

Pourtant mon assassin est forcément parmi eux. Alors Qui ? Et si c’était simplement mon heure ? »



De

Julien Lefebvre

Mise en scène

Elie Rapp

et Ludovic Laroche

Avec

Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Ninon Lavalou, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges

Costumes

Axel Boursier

Musique

Hervé Devolder

Création lumière

Dan Imbert

Création visuelle

Sébastien Mizermont





Pascal Legros Organisation, en accord avec le Renard Argenté