22/11 Oublie moi

Nous avons été bouleversés par ce spectacle d’une rare intensité. Jouant sur l’humour, l’émotion et les larmes… Un Chef d’œuvre théâtral couronné par 4 Molières !



Une histoire d’amour, il ne faudrait jamais pouvoir l’oublier…

Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur. Une histoire parfaite. Parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre. C’était pourtant simple à retenir.

Il était une fois une histoire d’amour qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier.



Auteur

Matthew Seager

Adaptation et mise en scène

Marie-Julie Baup et Thierry Lopez

Interprétation

Kevin Garnichat, Mathilde Roehrich

Costumes

Michel Dussarrat

Scénographie

Bastien Forestier

Lumières

Moïse Hill

Création sonore

Maxence Vandevelde

Chorégraphies

Anouk Viale

Assistante mise en scène

Pauline Tricot



Producteurs Théâtre Actuel La Bruyère, Atelier Théâtre Actuel, MK PROD’, Louis d’Or Production, IMAO

Avec le soutien de la Scène Mermoz de Bois-Colombes – Coup de coeur du Festival BeFOre le OFF – Saint-Cloud

“Oublie-moi” is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of Samuel French Ltd. www.concordtheatricals.co.uk