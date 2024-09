19/11 Le bibliothécaire

Ce spectacle entremêle le jeu clownesque, le théâtre physique et le cirque. Il convie le jeune public à découvrir la passion de la lecture et la puissance de l’imaginaire, celle qui emporte le lecteur dans un pays lointain, une aventure, une histoire d’amour ou de suspens.



À première vue, Paul-Émile Dumoulin est un bibliothécaire tout à fait comme les autres. Il est sérieux, fier et soucieux de l’ordre : ses rayons sont impeccables et chaque livre est à sa place. Le hic, c’est que dès qu’il met le nez dans un livre, la réalité disparaît et laisse place aux univers un peu fous découverts au fil de ses lectures. Au gré des aventures qu’il découvre, le sage bibliothécaire se transforme. Il incarne soudainement d’étranges personnages loufoques, enchaînant acrobaties, équilibres, jonglerie, break dance et beat box. Jusqu’où la lecture le mènera-t-il ?



Artiste

Hippolyte

Mise en scène

Marie-Hélène D’Amours et Hippolyte

Musique

Hippolyte et Sylvaine Arnaud

Conceptrice des éclairages et régie

Julie Laroche

Scénographie

Ghislain Buisson



Production: Le Gros Orteil

Diffusion Europe : Temal